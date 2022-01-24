Юрист рассказала о возможном наказании для подозреваемых в убийстве семьи подростков

Двум подросткам — 17-летнему юноше и 14-летней девочке, подозреваемым в убийстве семьи последней в Омской области, может грозить до 10 лет заключения. Об этом «Известиям» в понедельник, 24 января, рассказала управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

Она отметила, что оба подростка уже подлежат уголовной ответственности и им могут вменить совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи «Убийство» Уголовного кодекса РФ. Указанная статья предполагает до 12 лет лишения свободы.

«Единственное у нас здесь есть ограничение — для несовершеннолетних не может быть назначено лишение свободы дольше 10 лет. А так вот каждый из них может получить вплоть до 10 лет лишения свободы, потому что действительно жесткое преступление», — указала Шакина.

Утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области были обнаружены тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 35-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида. Изначально сообщалось, что неизвестный проник в дом семейства и нанес супругам и девочке с ДЦП множественные удары ножом. При этом еще двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — убежали к соседям.

Как рассказали выжившие дети, дом был открыт. Около 1:20 туда зашел неизвестный мужчина с бородой, одетый в черную одежду и с ножом в руке. Злоумышленник набросился на взрослых. Однако позже выяснилась причастность девочки к преступлению.

Она и ее 17-летний парень были задержаны 23 января. В этот же день «Известия» сообщили, девочка на допросе призналась, что отчим к ней приставал. На домогательства подросток пожаловалась своему парню Александру С., с которым в итоге вступила в сговор и решила убить мать и отчима.

Управлениt Следственного комитета (СК) по региону на следующий день сообщило, что подростки сознались в содеянном, а 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся, а также выдал выкинутый им в сугроб нож — орудие убийства — и свою окровавленную одежду.

По версии следствия, девочка подговорила своего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье были неприязненные отношения.

Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью он с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы.

После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, убежала к соседям и рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она также предоставила полицейским заведомо ложные сведения о внешности якобы вломившегося в дом.

В настоящее время следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.