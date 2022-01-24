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Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи

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Подростки, подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области, признались в совершенном преступлении. Об этом сообщается 24 января на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении.

По версии следствия, дочь погибшей женщины Анна подговорила своего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье были неприязненные отношения.

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Как удалось выяснить следователям, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью он с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы.

После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, убежала к соседям и рассказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Она также предоставила полицейским заведомо ложные сведения о внешности якобы вломившегося в дом.

Однако следователи выяснили, что девочка скрывает обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее.

На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся, а также выдал выкинутый им в сугроб нож — орудие убийства — и свою окровавленную одежду.

В настоящее время следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что после убийства семьи под Омском были задержаны 14-летняя дочь погибших и ее парень. По данным издания, девочка на допросе призналась, что отчим к ней приставал. На домогательства подросток пожаловалась своему парню Александру С., с которым в итоге вступила в сговор и решила убить мать и отчима.

Тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 35-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида — были обнаружены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области. Отмечалось, что неизвестный проник в дом семейства и нанес супругам и девочке с ДЦП множественные удары ножом. При этом еще двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — убежали к соседям. Позже выяснилась причастность девочки к преступлению.

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