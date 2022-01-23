После убийства семьи под Омском задержаны дочь погибших и ее парень

После убийства семьи под Омском задержаны 14-летняя дочь погибших и ее парень. По данным «Известий», девочка на допросе призналась, что отчим к ней приставал.

На домогательства подросток пожаловалась своему парню Александру С., с которым в итоге вступила в сговор и договорилась убить мать и отчима. Девочка специально оставила дверь в доме ночью открытой, и Александр проник туда с ножом.

По информации «Известий», сначала злоумышленник увидел мать девочки и сразу убил ее. Отчим школьницы, который, согласно предварительным данным, спал, был убит в комнате.

Вместе с тем в настоящий момент сведений о том, кто из подозреваемых лишил жизни 10-летнюю сестру подозреваемой, нет. Ребенок стал свидетелем преступления и кричал.

В свою очередь, шестилетний брат девочек рассказал, что старшая сестра во время преступления закрывала ему глаза и уши, но он, несмотря на это, всё видел и слышал.

Тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 26-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида — были обнаружены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области. Отмечалось, что неизвестный проник в дом семейства и нанес супругам и девочке с ДЦП множественные удары ножом. При этом еще двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — убежали к соседям.

Управление Следственного комитета (СК) России по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства. Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.

22 января появилось фото предполагаемого преступника. Как рассказали выжившие дети, дом был открыт. Около 1:20 туда зашел неизвестный мужчина с бородой, одетый в черную одежду, и с ножом в руке. Злоумышленник набросился на взрослых. Позднее, 23 января, «Известия» узнали, что к преступлению может быть причастен знакомый выжившей девочки — Александр С.