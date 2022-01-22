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Семья из трех человек убита под Омском

Прокуратура: расследование дела по убийству трех человек взято под контроль
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Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех человек в Павлоградском районе. Об этом в субботу, 22 января, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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Ранее в этот день в одном из частных домов села Юрьевка обнаружили тела родителей и несовершеннолетней 2011 года рождения. Причиной смерти родственников, по предварительной информации, стали ножевые ранения.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.

По данным портала Оm.1.ru, еще двое детей убежали к соседям и остались живы. В настоящее время происходит розыск подозреваемого. Следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В августе жителя Омска обвинили в убийстве девушки-инвалида и арестовали на два месяца. По данным следствия, 21-летний нетрезвый омич в ходе ссоры с 22-летней знакомой набросился на нее с ножом и нанес не менее 57 ударов.

Обвиняемый ранее уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья.

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