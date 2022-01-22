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Выжившие при нападении под Омском дети рассказали о трагедии

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Двое детей, которым удалось спастись при нападении на дом их семьи в Омской области, рассказали о случившемся. Трагедия произошла в ночь на 22 января.

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По словам ребят, дом был открыт. Около 1:20 туда зашел неизвестный мужчина с бородой, одетый в черную одежду, и с ножом в руке. Злоумышленник набросился на взрослых. Испуганные дети выбежали на улицу и побежали к соседям. Из несовершеннолетних дома осталась только 10-летняя Ольга, инвалид с детства. Она погибла вместе с родителями.

По данным «Известий», в доме, который находится в селе Юрьевка Павлоградского района, проживали 38-летний рабочий, ранее судимый за кражу, его 36-летняя жена, а также дети супруги — 10-летняя Ольга, 14-летняя Анна и шестилетний Михаил. Несмотря на судимость главы семейства, в целом семья характеризовалась положительно.

Убийцу разыскивают. 14-летняя девочка запомнила его внешность, по ее описанию был составлен фоторобот. Личность злоумышленника устанавливается.

Управление Следственного комитета (СК) России по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства. Изымаются предметы и следы преступления. Идут допросы жителей населенного пункта.

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.

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