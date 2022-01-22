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Появилось фото подозреваемого в убийстве семьи под Омском

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Правоохранители в субботу, 22 января, опубликовали фотографию предполагаемого убийцы супружеской пары и их 10-летней дочери-инвалида в Омской области.

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Подозреваемого разыскивают. Его мотивы пока неизвестны.

Тела троих — 38-летнего Романа Б., 26-летней Александры И. и их 10-летней дочери — были обнаружены утром в одном из домов в селе Юрьевка. По предварительным данным, неизвестный проник в дом семейства и нанес супругам и девочке множественные удары ножом. При этом еще двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат смогли спастись, убежали к соседям и вызвали помощь.

По данным «Известий», погибшая девочка 2011 года рождения была инвалидом с детства.

Управление Следственного комитета (СК) России по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства. Изымаются предметы и следы преступления. Идут допросы жителей населенного пункта.

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.

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