СК возбудил дело после убийства семьи в Омской области

Управление Следственного комитета (СК) России по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства в селе Юрьевка Павлоградского района супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Об этом в субботу, 22 января, сообщило на своем сайте следственное управление СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка.

На месте случившегося ведутся оперативно-следственные мероприятия, изымаются предметы и следы преступления. Идут допросы жителей населенного пункта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.

На место происшествия выехали первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.