Госдеп заявил о работе посольства США в Киеве в штатном режиме

Посольство США на Украине продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предписание части американского дипперсонала и членов семей дипломатов покинуть Киев. Об этом сообщила в воскресенье, 23 января, представитель Госдепартамента в ходе специального брифинга.

«Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — отметила она.

Также в Госдепе заявили, что Вашингтон продолжает подтверждать приверженность украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Ранее в воскресенье внешнеполитическое ведомство США заявило о том, что санкционировало добровольный отъезд сотрудников прямого найма США, а также распорядилось об отъезде членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что решение было принято в связи с якобы сохраняющейся угрозой военных действий России.

Кроме того в Госдепе предложили всем гражданам США, находящимся на территории Украины рассмотреть свой отъезд из страны.

Ранее в воскресенье Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

Кроме того, в этот же день Госдеп выпустил рекомендацию, согласно которой американским гражданам не следует путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в воскресенье предупредила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. Она уточнила, что российская сторона не исключает, что провокации Запада будут не только информационными, но и военными.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. При этом она не смогла дать оценку причинам, по которым это должно было произойти.

За день до этого газета The New York Times также опубликовала статью, в которой говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В МВД РФ, при этом, опровергли эту информацию.

22 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.