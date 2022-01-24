Ученые оценили действие четвертой дозы вакцины от коронавируса

Четвертая доза вакцины от коронавируса способна в два раза улучшить защиту от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследования израильских ученых, опубликованные в воскресенье, 23 января.

Анализ данных проводился минздравом Израиля совместно с Институтом Вейцмана, «Технионом», Еврейским университетом, Институтом имени Гартнера в медцентре имени Хаима Шибы.

Выводы основаны на результатах исследований, проведенных среди людей старше 60 лет, при этом учитывались данные 400 тыс. пожилых израильтян, которые сделали четвертую прививку, а также 600 тыс. израильтян, получивших только три дозы вакцины.

Ученые выяснили, что привитые четвертой дозой вакцины в три раза реже переносят болезнь в тяжелой форме.

Отмечается, что Израиль начал кампанию по вакцинации от коронавируса четвертой дозой в начале января. В первые сутки вакцинировались или записались на прием 100 тыс. израильтян.

14 января посольство России в Израиле сообщало о решении израильских властей принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы при подтверждении вакцинации у туристов.

Отмечалось, что указом израильского Минздрава отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом.

В ноябре прошлого года в Израиле стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет препаратом Pfizer.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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