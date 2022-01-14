Израиль начнет рассматривать сертификаты о ревакцинации «Спутником Лайт»

Власти Израиля при подтверждении вакцинации у туристов будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы. Об этом сообщило в пятницу, 14 января, посольство России в Израиле.

С 9 января в Израиль могут въехать иностранцы, привитые «Спутником V», а также другими вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что порядок въезда в Израиль иностранных граждан, привитых российской вакциной был уточнен по итогам проведенного при активном содействии посольства России в Израиле очередного раунда консультаций между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Израиля, состоявшегося 11 января.

«Согласно актуализированным указаниям минздрава Израиля, отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В частности, как уточнили в посольстве, период обязательной самоизоляции для туристов, привитых «Спутником V», завершается после того, как будет предоставлен положительный результат серологического и отрицательный результат ПЦР-тестов, сданных в аэропорту прилета. Он не может превышать 24 часов, подчеркнули в посольстве.

Кроме того, израильскими властями при подтверждении вакцинации принимаются к рассмотрению выданные в России сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.

Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета. Отмечается, что в ходе разговора обсуждались вопросы региональной безопасности.

До этого, в октябре 2021-го, в Сочи прошли переговоры Путина с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Встреча продлилась более пяти часов. Как сообщили журналистам в канцелярии израильского премьера, встреча была теплой и позитивной, лидеры обсудили значимые вопросы отношений двух стран. Кроме того, Беннет заявил, что потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества Израиля и РФ безграничен.