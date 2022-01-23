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ЦПВС сообщил о ранении троих сирийских военных при обстреле боевиками

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За прошедшие сутки боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ) совершили два обстрела в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате ранены трое сирийских военных. Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

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По его словам, в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб террористы обстреляли позиции правительственных сил из артиллерийского оружия, ранения получили двое сирийских военных.

«В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Китиан по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, ранен один сирийский военнослужащий», — добавил Журавлев.

Замруководителя российского ЦПВС уточнил, что в Идлибе совершен один обстрел террористами, в Алеппо — также один.

Днем ранее сообщалось о ранении одного сирийского военнослужащего в районе населенного пункта Басратун в Алеппо, где террористы из района Текад совершили артиллерийский обстрел.

Кроме того, один военный был ранен в результате снайперского обстрела террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель в Идлибе, еще один военный Сирии ранен в районе населенного пункта Эль-Фататуат также в Идлибе.

18 января Журавлев сообщал о планах террористов из идлибской зоны деэскалации провести теракты в портах Латакия и Тартус.

К патрулированию территории авиационной базы Хмеймим морского порта приступила российская военная полиция.

5 января сообщалось об обстрелах боевиками исламской группировки в провинции Латакия, ранения получили двое сирийских военных.

3 января один военный Сирии погиб и еще двое получили ранения при обстреле боевиками «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Хама и Алеппо.

Днем ранее произошла атака на сирийский военный автобус, совершенная боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), в результате которой погибли пятеро военнослужащих, еще 20 пострадали.

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