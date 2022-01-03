Прямой эфир
Мир
Президент Чехии Земан откажется от иностранных визитов в 2022 году
Экономика
Капитализация Apple превысила $3 трлн
Мир
Детей Трампа вызвали в суд по делу о мошенничестве
Мир
ОПЕК+ спрогнозировала профицит на рынке нефти в 2022 году
Общество
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
Мир
Байдена чуть не снесло с трапа из-за снежной пурги в США
Мир
В Актау полиция начала брать в кольцо протестующих против повышения цен на газ
Спорт
Россиянин Червоткин взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Политика
В Госдуме назвали историческим событием заявление лидеров ядерных держав
Общество
Москвичей предупредили о резком потеплении

Сирийский военный погиб и двое ранены в результате обстрела террористов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В провинциях Хама и Аллепо в результате обстрелов боевиками «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ) погиб сирийский военный, еще двое — получили ранения. Об этом сообщил в понедельник, 3 января, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«В провинции Хама в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, убит один сирийский военнослужащий. В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих», — отметил он.

Журавлев уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили пять обстрелов.

Ранее в понедельник агентство SANA сообщало об атаке на военный автобус в Сирии, совершенной боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), в результате которой погибли пятеро военнослужащих, еще 20 пострадали.

Атака была совершена накануне вечером в 50 км к востоку от третьей станции в Бадии (сирийской пустыне).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021