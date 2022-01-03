Сирийский военный погиб и двое ранены в результате обстрела террористов
В провинциях Хама и Аллепо в результате обстрелов боевиками «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ) погиб сирийский военный, еще двое — получили ранения. Об этом сообщил в понедельник, 3 января, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
«В провинции Хама в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, убит один сирийский военнослужащий. В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих», — отметил он.
Журавлев уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили пять обстрелов.
Ранее в понедельник агентство SANA сообщало об атаке на военный автобус в Сирии, совершенной боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), в результате которой погибли пятеро военнослужащих, еще 20 пострадали.
Атака была совершена накануне вечером в 50 км к востоку от третьей станции в Бадии (сирийской пустыне).