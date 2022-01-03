Пятеро военных Сирии погибли при атаке террористов

Боевики «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике (САР) совершили атаку на военный автобус, в результате погибли пятеро сирийских военнослужащих. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник 3 января.

Атака была совершена накануне вечером в 50 км к востоку от третьей станции в Бадии (сирийской пустыне).

Также пострадали 20 военных. Более подробной информации о происшествии не приводится.

1 января американская военная база в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась минометному обстрелу. Сработали сирены, и был повышен уровень боевой готовности. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

22 декабря российские самолеты уничтожили одного из лидеров боевиков в Сирии Муслима Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани. Тогда спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев отметил рост активности в Сирии «спящих ячеек» ИГ.