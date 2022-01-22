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Трое сирийских военных ранены в результате обстрела террористов

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За прошедшие сутки боевики исламской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ) совершили три обстрела в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате ранены трое сирийских военных. Об этом сообщил в субботу, 22 января, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

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«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»: в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Идлиб — два обстрела», — отметил он.

Журавлев уточнил, что террористы из района Текад обстреляли из артиллерийского оружия позиции правительственных сил в районе населенного пункта Басратун в Алеппо, при этом ранен один военнослужащий.

Кроме того, снайперский обстрел террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель был совершен в Идлибе, где ранен один военный. В этой же провинции в районе населенного пункта Эль-Фататуат ранения получил еще один военный в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба, добавил руководитель российского ЦПВС.

18 января Журавлев сообщал о планах террористов из идлибской зоны деэскалации провести теракты в портах Латакия и Тартус.

При этом, по его словам, власти Сирии обратились к России для организации патрулирования, в результате на территории авиационной базы Хмеймим морского порта и прилегающего к нему участка патрулирование проводила российская военная полиция.

5 января сообщалось об обстрелах боевиками исламской группировки в провинции Латакия, ранения получили двое сирийских военных.

3 января один военный Сирии погиб и еще двое получили ранения при обстреле боевиками «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Хама и Алеппо.

Днем ранее произошла атака на сирийский военный автобус, совершенная боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), в результате которой погибли пятеро военнослужащих, еще 20 пострадали.

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