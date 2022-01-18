ЦПВС сообщил о готовящихся терактах в портах Тартус и Латакия

Террористы из Идлибской зоны деэскалации планируют провести теракты в портах Латакия и Тартус. Об этом во вторник, 18 января, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия», — говорится в сообщении.

По его словам, власти Сирии обратились к России для организации круглосуточного патрулирования командованием авиационной базы «Хмеймим» морского порта и прилегающей к нему территории. В соответствии с обращением, добавил Журавлев, российская военная полиция проводит патрулирование на бронеавтомобилях «Патруль» и «Тигр».

В то же время перемещение российских подразделений контролируется с воздуха беспилотными летательными аппаратами Воздушно-космических сил РФ.

5 января стало известно о том, что в результате обстрелов боевиками исламской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в провинции Латакия ранены двое сирийских военных.

Сообщалось также, что за одни сутки террористы провели шесть обстрелов, четыре — в провинции Латакия, один — Идлиб, еще один — в провинции Хама.

Двумя днями ранее один военный Сирии погиб, еще двое получили ранения при обстреле боевиками «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Хама и Алеппо.

2 января сообщалось об атаке на сирийский военный автобус, совершенной боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), погибли пятеро военнослужащих, еще 20 пострадали.