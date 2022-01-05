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Двое сирийских военных ранены при обстреле в Латакии

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В провинции Латакия ранены двое сирийских военных в результате обстрелов боевиками исламской группировки «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом во вторник, 4 января, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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«В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Дуайр-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Санджека, ранения получили двое сирийских военнослужащих», — отметил он.

Журавлев заявил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов террористами, в их числе четыре — в провинции Латакия, один — Идлиб, еще один — в провинции Хама.

3 января при обстреле боевиками «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Хама и Алеппо один военный Сирии погиб, еще двое получили ранения.

Днем ранее агентство SANA сообщало об атаке на военный автобус в Сирии, совершенной боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), в результате которой погибли пятеро военнослужащих, еще 20 пострадали.

Атака была совершена накануне вечером в 50 км к востоку от третьей станции в Бадии, сирийской пустыне.

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