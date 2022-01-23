Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждения британского МИД

Заявления МИД Великобритания о потенциальном пророссийском лидере, экс-депутате Верховной рады Украины Евгении Мураеве могут быть связаны с желанием «закрыть еще один независимый телеканал». Об этом 22 января изданию The Telegraph заявил сам бывший парламентарий.

«Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал», — сказал политик.

Как напомнил журналистам Мураев, в отношении него с 2018 года действуют российские санкции, ему нельзя въехать в РФ как лицу, угрожающем нацбезопасности России. Активы отца политика в России заморожены.

В настоящее время политик владеет телеканалом «Наш».

Названный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве» Мураев находится в списке санкций РФ. Это следует из текста постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.

По словам политика, он находится под рестрикциями России «из-за конфликта с [главой политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ)] Виктором Медведчуком». В России заблокированы все счета политика, а также его родственников, отметил экс-депутат.

Мураев заявил, что не понимает, как у британского МИДа эти факты сочетаются с тем, что Россия якобы хочет назначить его главой «оккупационного правительства».

Накануне The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

В тот же день МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера. Им был назван Мураев.

МИД РФ назвал чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.