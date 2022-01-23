Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Калифорнии начали эвакуацию и перекрыли шоссе из-за пожаров
Происшествия
Танкер загорелся в Черном море
Спорт
Саид Нурмагомедов победил Стэманна на турнире UFC 270
Мир
Джефф Безос инвестировал $3 млрд в создание лекарства от старения
Спорт
Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству шайб в НХЛ до семи
Мир
Британия может поддержать отключение РФ от SWIFT из-за Украины
Общество
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Общество
Пульмонолог назвал галотерапию способом восстановиться после COVID-19
Мир
Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждения британского МИД

Мураев: обвинения Лондона связаны с планами закрыть телеканал «Наш»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления МИД Великобритания о потенциальном пророссийском лидере, экс-депутате Верховной рады Украины Евгении Мураеве могут быть связаны с желанием «закрыть еще один независимый телеканал». Об этом 22 января изданию The Telegraph заявил сам бывший парламентарий.

Решительный приз: как экс-президента Украины оставили в политике
И зачем Петр Порошенко вернулся в страну, зная о судебном преследовании

«Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал», — сказал политик.

Как напомнил журналистам Мураев, в отношении него с 2018 года действуют российские санкции, ему нельзя въехать в РФ как лицу, угрожающем нацбезопасности России. Активы отца политика в России заморожены.

В настоящее время политик владеет телеканалом «Наш».

Названный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве» Мураев находится в списке санкций РФ. Это следует из текста постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.

По словам политика, он находится под рестрикциями России «из-за конфликта с [главой политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ)] Виктором Медведчуком». В России заблокированы все счета политика, а также его родственников, отметил экс-депутат.

Мураев заявил, что не понимает, как у британского МИДа эти факты сочетаются с тем, что Россия якобы хочет назначить его главой «оккупационного правительства».

Накануне The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

В тот же день МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера. Им был назван Мураев.

МИД РФ назвал чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022