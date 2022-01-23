Премьер Британии намерен направить главу минобороны на переговоры в Москву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит главу минобороны королевства Бена Уоллеса на переговоры в Москву. Об этом в субботу, 22 января, сообщил телеканал Sky News.

Ожидается, что глава правительства даст указание Уоллесу, чтобы тот принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в российской столице.

Уточняется, что встреча может состояться в ближайшие дни.

По данным телеканала, Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную» и ежедневно получает информацию о происходящих там событиях.

Ранее, 21 января, министр обороны России Сергей Шойгу предложил британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве.

17 января в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон. По его словам, британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности.

Кроме того, Уоллес назвал маловероятной отправку войск Североатлантического альянса на Украину, так как она не является членом НАТО. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности: 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.