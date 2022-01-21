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Шойгу пригласил главу минобороны Британии на встречу в Москве
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Шойгу пригласил главу минобороны Британии на встречу в Москве

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Министр обороны России Сергей Шойгу предложил британскому коллеге Бену Уоллесу провести переговоры в Москве.

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«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время», — сообщили в российском военном ведомстве.

В своем обращении Шойгу напомнил Уоллесу, что «возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году». Тогда переговоры министров проводились в формате «2+2».

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — цитирует военное ведомство Шойгу.

17 января в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон. По его словам, британская сторона готова вести конструктивный диалог в духе доброй воли и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

18 декабря Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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