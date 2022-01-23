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Белый дом обеспокоился заявлениями Британии о планах России на Украине

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Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн прокомментировала заявление МИД Великобритании о якобы планах российских спецслужб посадить в Киеве пророссийского лидера, заявив об обеспокоенности Вашингтона данным высказыванием. Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, корреспондент газеты Politico Алекс Уорд.

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«Подобные планы вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине», — приводит слова Хорн корреспондент в Twitter.

Днем ранее внешнеполитическое ведомство Британии бездоказательно обвинило спецслужбы России в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера, в качестве него в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Также в МИД Британии обвинили российские спецслужбы в якобы поддержке связи с рядом бывших украинских политиков.

По заявлению главы МИД Великобритании Лиз Трасс, эта информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля».

Как отметили позже в МИД РФ, распространенная Британией информация является чушью, а также очередным доказательством вовлеченности стран НАТО во главе с англосаксами в организацию эскалации напряженности вокруг Украины. Уточняется, что Мураев находится в списке санкций РФ. Это следует из текста постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.

Также Захарова назвала информационной спецоперацией статью Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы просил Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник». Она отметила, что агентство давно перестало быть самостоятельным, а теперь еще и приличным.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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