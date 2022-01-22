Миллиардеры теряют состояние из-за обрушения биржи и криптовалют

Миллиардеры теряют деньги на фоне обрушения американских бирж и криптовалют. Состояние Безоса уменьшилось на $20 млрд на этой неделе, такие данные приводит издание Bloomberg. А также Марк Цукерберг лишился $10,4 млн. В течение недели фондовые индексы США снижались. Вслед за биржами вниз пошли курсы криптовалют, передает телеканал «Известия». За сутки биткоин подешевел на 9%, до $35,1 тыс. Стоимость эфира и Binance Coin снизилась на 14%. Аналитики опасаются повышения процентных ставок ФРС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.