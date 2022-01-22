США попросили РФ не обнародовать свой ответ по гарантиям безопасности

Американские должностные лица попросили российских коллег не публиковать письменный ответ США на проекты России по безопасности. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Несмотря на это, отмечается, что чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать документ после его получения на следующей неделе.

Согласно информации газеты, ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым требованиям, но Белый дом считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Уточняется, что в документе не будет обещаний, касающихся ограничений на прием новых стран в НАТО.

«Если это [отправка ответа — Ред.] позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам», — приводит издание слова второго источника из администрации президента США.

Ранее в этот день Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом замглавы МИДа отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

Также Рябков сообщил, что США пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Он отметил, что Москва планирует «основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

21 января завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа. По итогам встречи стороны по отдельности проведут пресс-конференции. Также в МИД РФ заявили 21 января об отсутствии непреодолимых разногласий между Россией и США. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.