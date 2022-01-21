Генсек ООН понадеялся на прекращение конфронтации между РФ и США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве приведут к прекращению конфронтации между странами. Об этом он заявил в пятницу, 21 января.

Он отметил, что важно, чтобы переговоры между Россией и США увенчались успехом и деэскалацией.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что предложения по гарантиям безопасности, которые Россия передала США и НАТО, помогут избежать полномасштабной конфронтации, Гутерриш сказал: «Не мне комментировать позиции сторон в диалоге».

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

При этом перед встречей Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.