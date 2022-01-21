Лавров предупредил Блинкена о реакции РФ на игнорирование гарантий безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Женеве в пятницу, 21 января, заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о серьезных последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России, связанных с продолжающимся военным освоением США и НАТО территории Украины. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

«До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что подобных последствий можно избежать в том случае, если США позитивно отреагируют на проекты соглашений РФ по гарантиям безопасности.

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и госсекретаря США по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно. Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

При этом перед встречей Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. Глава Госдепартамента напомнил, что стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.