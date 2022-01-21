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Генсек ООН предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

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Миру может грозить появление нового штамма коронавируса, который будет опаснее «Омикрон»-варианта. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в пятницу, 21 января, в ходе выступления перед Генассамблеей ООН.

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«Омикрон» стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже», — сказал он.

Также Гутерриш подчеркнул важность глобальной вакцинации. При этом генсек отметил, что темпы отстают от поставленных целей. По его словам, в странах с высокими доходами темпы вакцинации в семь раз выше, чем в африканских странах, передает RT.

«Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года», — заявил он.

Ранее, 18 января, руководитель НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что «Омикрон»-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии. По словам микробиолога, он может перезаражать всех. Пандемия будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции, сообщает телеканал «Звезда».

20 января главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что при заболевании «Омикроном» такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, наблюдаются реже. Чаще у заболевших этим штаммом коронавируса встречается боль и першение в горле, а также осиплость.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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