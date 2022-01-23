Кредитное чтиво: банки стали чаще одобрять заявки по кредитам

Постепенно банки становятся лояльнее к запросам клиентов на выдачу кредита, однако по-прежнему опасаются риска дефолта. Средний размер долга на одного банковского заемщика уже достигает 740 тыс. рублей. Между тем всё чаще россияне взыскивают просрочку через нотариат, что является более щадящей мерой для заемщиков. Подробнее — в материале «Известий».

Кредитная нагрузка россиян

Уровень одобрения заявок банками постепенно растет. В 2021 году показатель варьировался в пределах 35–40%, что стало выше, чем в пиковые периоды пандемии, когда уровень одобрения не превышал 30%, сообщил «Известиям» генеральный директор «Юником24» Дмитрий Африканов. Для сравнения, в 2017–2018 годах показатель был на уровне 45%. Кредиторы пока не готовы полностью отказаться от более строгих требований к клиентам, опасаясь массовых дефолтов, считает Африканов.

При этом за 2021 год кредитный портфель физических лиц вырос на 22% против 32% по итогам 2020 года, отметил президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. Такая статистика демонстрирует некоторое замедление темпов роста.

— Всё это положительным образом сказывается на ситуации с просроченной задолженностью. В абсолютном значении кредитный портфель уже превышает 24 трлн рублей. Необходимо понимать, что повышение цен в ряде сегментов потребительского рынка в 2021 году могло создать повышенные инфляционные ожидания, которые подталкивали заемщиков к более активному совершению покупок в кредит с целью сэкономить в будущем, — разъяснил собеседник.

Кредитное чтиво Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На фоне роста самого кредитного портфеля выросла и платежная нагрузка заемщиков. За год рост составил порядка 25–30%, и на сегодня средний размер долга на одного банковского заемщика достигает уже 740 тыс. рублей , уточнил Мехтиев. В итоге, для погашения всех своих кредитных обязательств потребуется шесть лет при наличии у клиента дохода в размере среднего по России (порядка 30 тыс. рублей) и при выделении на оплату обязательств оптимальных 30%.

Между тем многие клиенты продолжают обращаться за вторым кредитом с целью поскорее погасить первый. Как минимум, 35–40% россиян время от времени находятся в ситуации, когда вынуждены подать заявку на оформление новой ссуды , отмечает Дмитрий Африканов.

— Однако нужно понимать, что такая стратегия еще более усугубляет ситуацию. Кроме того, в текущих реалиях далеко не каждый кредитор готов одобрить заявку при наличии уже действующего кредита, если увидит, что клиент испытывает трудности, — предупредил директор «Юником24».

Как отсрочить выплату

Отсрочка по погашению кредита является одним из способов реструктуризации кредиторской задолженности. Способы такой реструктуризации каждый банк определяет самостоятельно , отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Это может быть:

– изменение валюты кредитного договора . В данном случае кредит в иностранной валюте конвертируется в рубли;

– увеличение срока кредита. Сумма ежемесячного платежа уменьшается за счет увеличения общего срока кредита. Однако, учитывая перерасчет ежемесячных платежей, клиент может заплатить большую сумму, чем предполагалось изначально;

– предоставление льготного периода. Временно снижается сумма ежемесячного платежа за счет предоставления отсрочки по погашению кредита и процентов.

Кредитное чтиво Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кредитные каникулы можно получить только в том случае, если удастся доказать, что они действительно необходимы, говорит первый вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал. Для этого придется привести такие аргументы, как временная нетрудоспособность, заболевание или изменение материального положения в связи с потерей работы.

По словам Марии Спиридоновой, на практике используются два способа предоставления отсрочки по погашению кредита: в качестве отдельной услуги банка и по просьбе заемщика (например, в связи с ухудшением его финансового положения). При этом оба этих способа предполагают соглашение кредитора и заемщика.

— Однако если стороны кредитного договора не достигли такого соглашения, договор может быть изменен судом по требованию одной из сторон при наличии определенных условий. При этом к существенным изменениям обстоятельств не относятся, в частности, увеличение платежей заемщика в рублях вследствие повышения курса валюты кредита, а также ухудшение материального положения заемщика по причине увольнения по собственному желанию с прежнего места работы, — пояснила юрист.

Погашение долга через нотариуса

Новая тенденция в возвращении кредитов — оформление займа через нотариат. Не каждый клиент пойдет за недостающей суммой в банк. Многие предпочитают занимать деньги у родственников или знакомых. Разборчивые в этом деле граждане заключают договор займа и удостоверяют его у нотариуса.

За 2021 год россияне оформили через нотариусов более 11 тыс. договоров займа, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Растущий спрос на эту услугу эксперты объясняют, прежде всего, возможностью вернуть долг без сложных судебных тяжб, если на договоре займа стоит исполнительная надпись нотариуса.

— Всё, что требуется от кредитора, это заранее уведомить о своем решении нерадивого заемщика и спустя две недели обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. После ее получения вопрос с возвратом денег решается уже напрямую через приставов либо через банк, где у должника открыт счет, — говорит Ирина Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус города Щелково.

Исполнительная надпись отвечает в том числе интересам заемщика. Ее использование не подразумевает штрафных санкций за просрочку — заемщик должен будет выплатить только долг, проценты по нему и тариф за само нотариальное действие. С коллектором в этом случае встречаться не придется.

Кредитное чтиво Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Вместе с тем нотариус может отказать в исполнительной надписи, если заподозрит у заявителя намерение «провернуть» подозрительную операцию, например, отмыть незаконные доходы.

В прошлом году спросом пользовалась и другая услуга. У каждого нотариуса есть специальный депозитный счет, внеся деньги на который человек может погасить кредит. По итогам 2021 года к депозиту нотариуса обратились почти 9 тыс. раз. Это на 9% выше показателя 2020-го, сообщили в ФНП.

— Как показывает статистика последних лет, в денежном эквиваленте спрос на эту услугу также возрастает. В среднем в год, чтобы погасить кредиты и исполнить прочие финансовые обязательства, на депозитные счета нотариусов россияне суммарно перечисляют несколько десятков миллиардов рублей, — рассказала Ирина Аникеева.

В случае с непогашенными кредитами депозит нотариуса актуален, если кредитор по тем или иным причинам не принимает платежи (например, если банк «лопнул», а его правопреемник еще не известен). Кроме того, возможны ситуации, когда кредиторы намеренно создают для клиентов невыгодные условия — наращивают задолженность и незаконно обогащаются за счет пеней и прочих санкций за период простоя по платежам. Обращение к депозиту нотариуса снимает эти риски.

— Плательщику в этом случае нужно просто перечислить на депозитный счет требуемую сумму, а вопрос передачи денег пропавшему или временно не определенному адресату возьмет на себя нотариус. При этом будет считаться, что заемщик исполнил свои обязательства перед кредитором в день, когда платеж был внесен на депозит нотариуса, — заключила Аникеева.