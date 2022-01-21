В Госдуме оценили прошедшие в Женеве переговоры Лаврова и Блинкена

Первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 21 января, в беседе с «Думой ТВ» прокомментировал переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в Женеве.

По его словам, в этом вопросе есть движение, что является серьезным достижением. Депутат подчеркнул, что идет постоянное обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности.

«Американцы заявили, что видят дальнейшее продвижение решения вопросов безопасности в диалоге Россия–США и в решении вопросов по дипломатическим каналам. <…> Переговоры, даже по мнению американцев, прошли субстантивно, это говорит о многом. Не надо, наверное, строить иллюзий, что мы достигли значимых результатов сразу, это, конечно, не получится, и вряд ли кто-то этого ожидал. Но считаем, что, по крайней мере, идет конкретный, откровенный разговор», — отметил Чепа.

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Перед встречей Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.