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Очную встречу ВЭФ в Давосе перенесли на 22-26 мая

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Очную встречу Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе перенесли на 22–26 мая. Об этом 21 января сообщили организаторы.

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«Всемирный экономический форум рад сообщить, что он проведет свое ежегодное собрание 2022 года в Давосе-Клостерсе, Швейцария, с воскресенья, 22 мая, по четверг, 26 мая», — говорится в заявлении.

Встреча будет носить название «Совместная работа, восстановление доверия». Собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров.

В конце 2021 года ВЭФ перенес проведение очной встречи в Давосе из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» на лето 2022 года.

ВЭФ в Давосе откладывался два года подряд из-за введенных в пандемию ограничений.

Так, ежегодное собрание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в Сингапуре 17–20 августа, было отменено 17 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В январе на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня – 2021», организованного ВЭФ, выступил президент России Владимир Путин. Главной темой дискуссии являлась «новая глобальная ситуация», связанная с пандемией коронавируса.

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