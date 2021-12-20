Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за ситуации с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом 20 декабря сообщили организаторы мероприятия.

«Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17–21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета», — отмечается в сообщении на сайте организаторов форума.

Вместо этого участники перенесенного форума примут участие в сессиях State of the World, в которых мировые лидеры в режиме онлайн обсудят поиски решений самых насущных проблем мира.

Уточняется, что здоровье и безопасность всех, кто участвует в очных встречах, всегда были приоритетом форума.

Всемирный экономический форум в Давосе откладывается два года подряд из-за введенных в пандемию ограничений.

Так, ежегодное собрание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в Сингапуре 17–20 августа, было отменено 17 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Организаторы намеревались провести специальную ежегодную встречу в рамках ВЭФ, которая могла стать первым глобальным саммитов лидеров и площадкой для обсуждения проблемы восстановления после пандемии.

В январе на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня – 2021», организованного ВЭФ, выступил президент России Владимир Путин. Главной темой дискуссии являлась «новая глобальная ситуация», связанная с пандемией коронавируса.