Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента

Компания Google может быть оштрафована на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации, новый протокол рассмотрит Таганский районный суд Москвы 17 февраля. Об этом в пятницу, 21 января, заявили в пресс-службе суда.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района столицы получил административный материал, который был возбужден на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

«Судебное заседание назначено на 17.02.2022 на 10:00», — отметили в пресс-службе.

18 января Meta Platforms оспорила назначение ей оборотного штрафа в России после того, как в декабре компания была оштрафована за неудаление запрещенного контента. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей.

Как отметил 18 января владелец юридической фирмы KIP LegalTech Павел Катков, Meta Platforms может обжаловать судебный акт в вышестоящих инстанциях вплоть до Верховного суда, однако это не будет иметь практического смысла.

Ранее, 17 января, Google была оштрафована на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

24 декабря суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta составили 5% от годового дохода данных компаний.

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.