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Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента

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Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Таганского района города 17 января.

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«GOOGLE LLC — GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сказано в сообщении.

12 января руководство компаний Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушения законодательства о локализации данных россиян.

До этого, 24 декабря, мировой суд Таганского района Москвы постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»).

Оборотный штраф в отношении Google был назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» назвала эти меры вынужденными. По ее словам, ранее IT-гигантам назначали обычные фиксированные штрафы, которые компании выплачивали и продолжали нарушать законы России.

В случае оборотных штрафов суммы взысканий становятся намного серьезнее, поэтому компании должны осознать необходимость работать «в рамках российского законодательства», подчеркнула сенатор.

В Роскомнадзоре уточнили, что Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами.

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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