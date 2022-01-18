Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление контента

Meta Platforms (Facebook) оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Об этом 18 января сообщает Таганский районный суд Москвы, куда поступила соответствующая жалоба.

«На постановление мирового судьи <…> поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc Володина О.И. О дате рассмотрения указанной жалобы в судебном заседании будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

24 декабря мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms за неудаление запрещенной в РФ информации. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей. Также суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы составили 5% от годового дохода данных компаний.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указывал, что решение суда является следствием постоянной политики уклонения компаниями от исполнения законов РФ. При таких условиях введение оборотных штрафов в отношении Meta и Google было неизбежно, подчеркнул он.

В свою очередь зампред Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» отметила, что введение оборотных штрафов в отношении зарубежных IT-гигантов стало вынужденной мерой со стороны России. Она пояснила, что ранее компаниям назначали обычные фиксированные штрафы, которые оставались незаметным убытком при многомиллиардном долларовом доходе. В результате IT-гиганты продолжали нарушать законодательство РФ.