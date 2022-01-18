Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
В Минцифры предложили оснастить компьютеры Lenovo, HP и Acer процессорами РФ
Интернет
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление контента
Мир
В МИД Украины не знают про эвакуацию российских дипломатов из Киева
Экономика
Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов впервые с апреля 2021 года
Экономика
В Госдуме заявили о нулевой вероятности отключения России от SWIFT
Происшествия
Тигр вышел к людям в Приморье
Наука
Ученые предупредили Европу о наступлении двойной эпидемии
Армия
ВС РФ начали прибывать в Белоруссию для проверки сил реагирования
Наука
Ученые считают последствия COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера
Происшествия
Туриста накрыло лавиной на Камчатке

Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление контента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Meta Platforms (Facebook) оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Об этом 18 января сообщает Таганский районный суд Москвы, куда поступила соответствующая жалоба.

Прописная кампания: зарубежным IT-компаниям дадут время на «приземление»
Новая норма вступает в силу с 1 января, однако пока все иностранные интернет-сервисы ее игнорируют

«На постановление мирового судьи <…> поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc Володина О.И. О дате рассмотрения указанной жалобы в судебном заседании будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

24 декабря мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms за неудаление запрещенной в РФ информации. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей. Также суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы составили 5% от годового дохода данных компаний.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указывал, что решение суда является следствием постоянной политики уклонения компаниями от исполнения законов РФ. При таких условиях введение оборотных штрафов в отношении Meta и Google было неизбежно, подчеркнул он.

В свою очередь зампред Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» отметила, что введение оборотных штрафов в отношении зарубежных IT-гигантов стало вынужденной мерой со стороны России. Она пояснила, что ранее компаниям назначали обычные фиксированные штрафы, которые оставались незаметным убытком при многомиллиардном долларовом доходе. В результате IT-гиганты продолжали нарушать законодательство РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022