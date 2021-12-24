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В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
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Пушков назвал неизбежным введение оборотных штрафов для Meta и Google

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Оборотные штрафы, которые российский суд назначил компаниям Meta Platforms (Facebook) и Google, являются следствием постоянной политики уклонения от исполнения законов РФ. Об этом 24 декабря заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Удаление и наказание: что изменит крупнейший оборотный штраф Google и Facebook
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По его словам, указанные компании из года в год не выполняют требования Роскомнадзора. Как убежден сенатор, при таких условиях введение оборотных штрафов в отношении Meta и Google было неизбежно.

«При занятой IT-гигантами позиции частичного, неполного исполнения наших законов, постоянного перетягивания каната с российским регулятором, так называемые оборотные штрафы были вопросом времени. Если в компаниях не предполагали такого развития событий, это означает, что они плохо слушали или вовсе не слушали, о чем их много раз предупреждали», — заключил Пушков в своем Telegram.

Ранее в этот день мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms за неудаление запрещенной в РФ информации. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей. Также в пятницу суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» назвала эти меры вынужденными. По ее словам, ранее IT-гигантам назначали обычные фиксированные штрафы, которые компании выплачивали и продолжали нарушать законы России.

В случае оборотных штрафов суммы взысканий становятся намного серьезнее, поэтому компании должны осознать необходимость работать «в рамках российского законодательства», подчеркнула сенатор.

В Роскомнадзоре уточнили, что Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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