Лукашенко заявил о необходимости надежной защиты границ от Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по укреплению военной безопасности Беларуси о необходимости защищать границу республики с Украиной более надежно. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает БелТА.

«Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ», — сообщил Лукашенко.

Глава Беларуси добавил, что нынешнее политическое руководство Украины, находясь под внешним управлением, «ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно».

«Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины — это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить», — подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко констатировал, что из души украинской нации вырывают всё, что только можно. Прежде всего, память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы. «Всё пытаются уничтожить в душе украинцев», — сказал он.

Глава республики заявил, что Белоруссия хорошо видит то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны. И как на это отвечать, государство хорошо представляет.

«Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее: что будет завтра и послезавтра. Поэтому мудрая поговорка «Хочешь мира — готовься к войне». Жестокая, но такая мужская. Мы должны предпринимать всё для того, чтобы нас не могли застать врасплох и чтобы в нужный момент мы могли ответить», — добавил Лукашенко.

Кроме того, глава республики заявил, что по улицам Киева начали «маршировать молодчики с фашистской свастикой».

«Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания ВОВ по центральным улицам Киева и других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем всё то, что творилось на нашей территории. В конце концов, мы помним Хатынь, помним, что произошло. И не только что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается», — заключил Лукашенко.

Во вторник, 19 января, представитель Госдепа США выразила опасения, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить на территории страны войска и ядерные силы России. Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что предложенные изменения в конституцию республики могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией своих сил на белорусской территории.

В тот же день стало известно, что Вашингтон обеспокоен российскими военными учениями в Белоруссии. По мнению постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «являются сигналом для США, что РФ агрессивно настроена в отношении Украины».

Также 19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России. Он также убежден, что вторжение на Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

А 18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. На первом этапе проверки до 9 февраля будут проведены передислокация и создание группировок войск.