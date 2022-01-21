МИД Казахстана счел предвзятой резолюцию Европарламента о протестах в стране

Резолюция Европарламента о ситуации с массовыми беспорядками в Казахстане носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах. Такое заявление сделали 21 января в министерстве иностранных дел Казахстана.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных», — следует из заявления внешнеполитического ведомства.

Как отмечает министерство, принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования неприемлемо.

Кроме того, по данным ведомства, при разработке проекта резолюции депутаты Европарламента не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений по ситуации с протестами. В МИД республики добавили, что отсутствие объективной оценки «трагических январских событий» в Казахстане вызывает озабоченность.

Ранее, в четверг, Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал к введению санкций в отношении Казахстана за пресечение массовых беспорядков в стране.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации главы государства отмечали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам главы государства, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

18 января государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил, что ситуацией в республике воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной из экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.