В Казахстане появилась группа заявляющих о «негативных» последствиях помощи ОДКБ

В Казахстане формируется группа людей, заявляющих о якобы негативных последствиях обращения за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в четверг, 20 января, заявили «Известиям» в представительстве Россотрудничества в Алма-Ате.

«Мониторинг социальных сетей, в частности прозападно настроенных пабликов и блогеров, позволяет сказать, что в Казахстане формируется группа людей, говорящих о негативных последствиях обращения за помощью к ОДКБ. Но на сегодняшний день ее влияние незначительно», — отметили в представительстве.



В Россотрудничестве указали на то, что граждане Казахстана на данный момент заняты внутренней политикой и решением социальных проблем, нежели подогреванием националистических настроений, которые могли стать одной из причин событий января 2022 года.

При этом в ведомстве уточнили, что жалобы о притеснении русских после ввода миротворцев ОДКБ не поступали. В Россотрудничестве указали на то, что граждане республики, которые с симпатией или лояльно относятся к России, выразили благодарность за помощь и защиту посредством ввода войск ОДКБ.

«Особо отмечается коренной перелом в сторону мира и спокойствия в Алма-Ате после прилета самолетов с миротворцами», — подчеркнули в представительстве.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации главы государства отмечали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам главы государства, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

18 января государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил, что ситуацией в республике воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной из экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.