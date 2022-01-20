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Резидентов РФ предложили штрафовать за использование криптовалют

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Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Об этом в четверг, 20 января, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Первый момент про ответственность (за нарушение запрета на операции. — «Известия»): мы видим, что это могут быть штрафы, но, естественно, этот вопрос подлежит обсуждению. Кто мог бы стать уполномоченным органом (отслеживающим операции с криптовалютами. — «Известия»), также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса», — заявила на брифинге Данилова.

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Она отметила, что ЦБ не предусматривает запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Вместе с тем она сообщила, что регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах.

Ранее в этот день Центробанк предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. По мнению аналитиков Банка России, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка, они могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций.

Также в четверг Bloomberg сообщило, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. По данным издания, служба выступила за данный запрет, так как платежи, произведенные в криптовалюте, являются трудноотслеживаемыми.

В июле 2020 года глава государства Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

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