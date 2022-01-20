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В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на предложения РФ

Сенатор Джабаров: заявления Байдена указывают на то, что у США нет ответа на предложения РФ
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Недавнее выступление президента США Джо Байдена на пресс-конференции свидетельствует о том, что у Вашингтона нет ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. На это 20 января указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Очередные заявления Байдена говорят о том, что у США, к сожалению, не готов ответ на российские предложения. А если и есть какой-то ответ, то они просто стараются втянуть нас в дискуссию», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Как отметил сенатор, гарантии того, что Украине не станет членом НАТО, подразумевают четкие формулировки.

«А Байден говорит, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшее время. Обозримое время — это какое именно?» — задался вопросом Джабаров.

Он подчеркнул, что предложения России по гарантиям безопасности остаются в силе.

«Но вряд ли мы пойдем на серьезные уступки, так как мы понимаем, что как только поменяется хозяин Белого дома, все начнется снова», — резюмировал сенатор.

В ходе пресс-конференции 19 января американский лидер заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика. Перед этим киевским властям предстоит сделать много работы в сфере демократии, указал он.

Кроме того, Байден пригрозил «катастрофой» России в случае якобы «вторжения» на территорию Украины. По его словам, если Москва решится на этот шаг, то должна быть готова к серьезным последствиям для российской экономики. Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе.

При этом глава Белого дома допустил возможность достижения с РФ каких-либо договоренностей по вопросу о неразмещении стратегических вооружений на Украине. Однако он подчеркнул, что в этом случае от Москвы также будут ожидать ответных шагов «в европейской части России».

14 января глава МИД России Сергей Лавров предположил, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

В январе в три этапа прошли переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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