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Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
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Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине

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Американский президент Джо Байден допускает возможность достижения с РФ каких-либо договоренностей по вопросу о неразмещении стратегических вооружений на Украине. Об этом в среду, 19 января, он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

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«Он [президент России Владимир Путин] сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна — это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Вторая — то, что на Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по второму элементу», — отметил Байден.

Однако американский лидер подчеркнул, что в этом случае от Москвы также будут ожидать ответных шагов «в европейской части России».

Джо Байден также пояснил, что по вступлению в НАТО есть ряд соглашений на международном уровне и в Европе, предполагающих, что «можно выбирать, с кем ты хочешь быть».

Ранее в этот же день президент США пригрозил «катастрофой» России в случае якобы «вторжения» на Украину. Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе. Кроме того, РФ, по его словам, не сможет проводить операции с долларом. А это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на экономику США, добавил он.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

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