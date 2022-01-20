Байден оценил вероятность скорого вступления Украины в НАТО

Вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшей перспективе невелика. Об этом в четверг, 20 января, заявил президент США Джо Байден.

«Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика, если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии», — сказал Байден на пресс-конференции.

Глава государства добавил, что решение о принятии Украины в Альянс зависит и от того, проголосуют ли за него основные союзники на Западе, пишет «Газета.Ru».

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет делать всё возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в альянс. По его словам, ситуация в области европейской безопасности по вине Вашингтона и НАТО стала критической.

Он отметил, что США и НАТО используют Украину как рычаг давления на Москву. В столицах стран альянса выдвигают необоснованные претензии к РФ, заключил Рябков.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. В частности, об этом он заявил 18 января, после того как Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Песков назвал подобные действия чрезвычайно опасными и не способствующими снижению напряженности.