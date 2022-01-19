Рябков назвал критической ситуацию с европейской безопасностью

Ситуация в области европейской безопасности по вине Вашингтона и НАТО стала критической. Об этом в среду, 19 января, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, США и НАТО используют Украину как рычаг давления на Москву. В столицах стран НАТО выдвигают необоснованные претензии в связи с происходящим вокруг Украины, подчеркнул Рябков.

«Предложение по гарантиям безопасности не было попыткой повысить ставки и сузить кому-то пространство для маневра», — добавил он.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.