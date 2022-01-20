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Байден обвинил Цзиньпина в непрозрачности в вопросе возникновения COVID-19

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Президент США Джо Байден рассказал, что в ноябре прошлого года поднимал вопрос о прозрачности вокруг появления в мире нового коронавируса во время онлайн-саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако считает, что глава Китая скрывает правду. Об этом Байден рассказал на пресс-конференции в среду, 19 января.

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Американский лидер поделился своим мнением, отвечая на вопрос журналиста: почему на переговорах с китайским коллегой он «не настаивал на прозрачности» в вопросе появления в мире COVID-19?

«Ответ заключается в том, что настаивал. Я поднял вопрос о прозрачности. Я проводил с ним (Си Цзиньпином — Ред.) много времени. Дело в том, что они (Китай — Ред.) просто непрозрачны [в том, что касается коронавируса]», — заявил Байден.

Тогда у него спросили, почему сотрудники его пресс-службы не знали об этом.

«Они не были со мной все это время. Послушайте, я ясно дал понять [Си Цзиньпину], что считаю, что Китай обязан быть более откровенным в отношении того, что именно является источником вируса и откуда он взялся», — заключил глава государства.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не пришли к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

Однако в том же месяце в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

В августе постпред Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй направил запрос в ВОЗ с просьбой провести проверку в отношении американских биолабораторий для поиска истоков пандемии коронавируса. Гипотезу об утечке вируса Пекин категорически отвергает.

26 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19. Так, научная консультативная группа по происхождению новых патогенов должна выяснить, как именно появился вирус SARS-CoV-2, а также рассмотреть версию его происхождения в лаборатории.

В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении нового коронавируса.

Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки COVID-19. Китай категорически отвергает утверждения о том, что он несет ответственность за возникновение и распространение коронавируса.

16 ноября прошлого года Байдена и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили широкий перечень вопросов сотрудничества. Как сообщил МИД КНР, по итогам консультаций лидеры двух стран достигли консенсуса по ряду проблем и выразили обоюдную готовность к укреплению контактов.

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