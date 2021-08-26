Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков коронавируса

Постпред Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой провести проверку в отношении американских биолабораторий для поиска истоков пандемии коронавируса. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Global Times.

«Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в Университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию», — заявил Чэнь Сюй.

По его словам, гипотеза об утечке вируса из Уханьского института является маловероятной. Но если кто-то считает, что вирус был создан искусственно, то надо проверять и американские лаборатории, заключил дипломат.

24 августа органы разведки США представили американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствуют четкие заключения по поставленной проблеме. Изначальной задачей исследования было решение вопроса, передался ли коронавирус от животного к человеку или же его распространение стало следствием утечки из лаборатории в Ухане.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.