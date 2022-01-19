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Глава МИД Польши заразился COVID-19

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Глава МИД Польши Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и на Мальту, так как заболел коронавирусом. Об этом в среду, 19 января, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

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«В связи с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 министр иностранных дел Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и на Мальту», — написал Ясина в Twitter.

Пресс-секретарь также добавил, что министр Рау продолжит выполнять свои служебные обязанности удаленно.

Уточняется, что глава МИД привит тремя дозами вакцины и чувствует себя хорошо.

По данным статистического бюро Worldometer, за минувшие сутки в Польше зарегистрировано 30 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности в Польше насчитывается 4 373 718 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, при этом 3 808 089 пациентов выздоровели, еще 103 062 человек умерли.

Ранее, 5 января, президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Глава его администрации Павел Шрот отметил, что болезнь польского лидера протекает в легкой форме.

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