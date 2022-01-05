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Президент Польши заразился коронавирусом

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Президент Польши Анджей Дуда сдал анализ на COVID-19, тест оказался положительным. Об этом 5 января на своей странице в Twitter написал глава его администрации Павел Шрот.

«С президентом всё в порядке, у болезни легкое течение, ему оказывается медицинская помощь», — написал он.

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Первый раз Дуда заразился коронавирусом в октябре 2020 года.

Ранее в январе коронавирусом заразился президент Исламской Республики Мавритания 65-летний Мохамед ульд Газвани. Политик был вакцинирован. Глава Мавритании переносит заболевание в легкой форме.

3 января стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусной инфекцией. Заболевание главы Пентагона подтвердил тест на COVID-19.

Руководитель минобороны США рассказал, что встречался с президентом Джо Байденом 21 декабря, более чем за неделю до того, как у него появились симптомы. Пентагон Остин не посещал с 30 декабря.

31 декабря эксперты в области здравоохранения США рассказали о вероятном ухудшении эпидемиологической обстановки в январе в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон». В частности, о резком росте заболеваемости в январе предупредил специалист по инфекционным заболеваниям университета Миннесоты Майкл Остерхолм.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что «Омикрон» в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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