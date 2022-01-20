Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России в 2021 году

Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 2021 году выросли на 5,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 20 января.

Отмечается, что подержанные кроссоверы и внедорожники по итогам 2021 года подорожали более заметно в сравнении с рынком авто с пробегом в целом. Средняя цена на кроссоверы и внедорожники увеличилась на 22,8% и составила 798 тыс. рублей, в то время как подорожание на рынке с пробегом в целом составило 20,8%.

«Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с автомобилями других классов, кроссоверы и внедорожники продолжают оставаться востребованными у россиян. О покупательском интересе к сегменту SUV свидетельствует значительная доля в общих продажах на рынке с пробегом — около 20% по итогам 2021 года», — отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор «Авито Авто».

Первую строчку в топе наиболее востребованных подержанных автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников занимает Lada 4×4 со средней ценой 185 тыс. рублей. На второй строчке — Chevrolet Niva, средняя стоимость которого в 2021 году достигла 301 тыс. рублей. Третье место досталось кроссоверу Renault Duster со средней ценой 745 тыс. рублей.

По итогам 2021 года средняя стоимость наиболее востребованных в России кроссоверов и внедорожников с пробегом выросла. Средняя цена Lada 4×4 за год увеличилась на 10,1%. Модель Chevrolet Niva подорожала на 11,5%. Кроссовер Renault Duster подорожал в среднем на 24,4%.

12 ноября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом за прошедшие 10 месяцев. Отмечается, что в некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным.