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Эксперты назвали наиболее подорожавшие автомобили с пробегом в России

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Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом за прошедшие 10 месяцев.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 12 ноября, в рамках исследования рассматривались данные по автомобилям с пробегом в возрастной группе до семи лет.

По данным сервиса, автомобили с пробегом этой возрастной категории в январе–октябре 2021 года продавались на 42% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В итоге средняя стоимость такой машины по итогам октября составила 930 тыс. рублей.

Отмечается, что в некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным, чем в среднем по РФ. Так, например, в Санкт-Петербурге средняя стоимость автомобилей с пробегом в возрасте до семи лет, по данным «Авито Авто», выросла на 60%. В Новосибирске рост средней цены составил 55%, в Москве — 54%, в Сочи автомобили с пробегом подорожали на 53%, в Казани — на 50%.

В рейтинге самых востребованных на рынке автомобилей с пробегом в возрасте до семи лет по итогам января–октября 2021 года первую строчку занимает Lada Granta, вторую — Hyundai Solaris. На третьей позиции Kia Rio, а замыкают пятерку лидеров Lada Priora и Toyota Camry. В топ-10 самых востребованных в указанном сегменте моделей также входят Lada Vesta, Volkswagen Polo, Lada 4×4, Lada Largus и Renault Logan.

Наиболее заметно в цене прибавили востребованные иномарки: средняя стоимость Toyota Camry с пробегом в возрасте до семи лет — выросла за год на 32,2%, автомобили модели Volkswagen Polo в этой же возрастной группе стали продаваться дороже на 32,2%, Hyundai Solaris прибавил в цене 29,1%.

7 октября сообщалось, что самым продаваемым кроссовером в России по итогам сентября 2021 года стал Hyundai Creta.

Всего в сентябре 2021 года россияне купили 3851 автомобиль, что на 51% ниже показателя годичной давности. На втором месте расположился Toyota RAV4 с показателем 3416 проданных машин (–18%). Третье место занял кроссовер Renault Duster — 3063 автомобиля, что на 1% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

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