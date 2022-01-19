В ОДКБ сообщили об отсутствии потерь личного состава и техники в Казахстане

Потерь среди личного состава, вооружения и военной техники нет после проведения миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом 19 января сообщил генсек организации Станислав Зась.

«Вывод воинских контингентов государств — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организованы, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что все миротворцы ОДКБ, выполнявшие задачи в Казахстане, вернулись в Россию.

По словам генерал-полковника Андрея Сердюкова, миротворцы ОДКБ выполнили все поставленные перед ними задачи. Он добавил, что в отношении них не допущено ни одной провокации.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны указали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.