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В ОДКБ объявили о выполнении миротворцами всех задач в Казахстане
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В ОДКБ объявили о выполнении миротворцами всех задач в Казахстане

ОДКБ: миротворцы выполнили задачи в Казахстане
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Миротворцы ОДКБ выполнили все поставленные перед ними задачи в Казахстане, в отношении них не допущено ни одной провокации. Об этом 19 января сообщил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации», — заявил он журналистам.

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По словам Сердюкова, миротворцы проявили готовность к действиям, профессионализм и организованность.

В среду последние четыре самолета военно-транспортной авиации с российскими военными из ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию. В том числе данными самолетами возвращается командование миротворческим контингентом во главе с Сердюковым.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны указали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек.

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