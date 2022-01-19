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Премьер Великобритании отменил масочный режим и вакцинные паспорта

Джонсон: Великобритания ослабила ограничения и не продлит режим самоизоляции
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большинства ограничений, введенных в условиях обнаружения «Омикрон»-штамма. Об этом он заявил 19 января в ходе выступления в парламенте, сообщил телеканал SkyNews.

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«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», — отметил политик.

По его словам, в Британии в магазинах и общественном транспорте не понадобятся медицинские маски. «Великобритания, возможно, не продлит режим самоизоляции из-за COVID-19 после 25 марта», — отметил он.

Кроме того, в Великобритании отменят рекомендации работать из дома и вакцинные паспорта.

Как стало известно ранее в среду, повторное инфицирование коронавирусом в Великобритании выросло в 16 раз после вспышки «Омикрон»-штамма коронавируса, чем в период распространения штамма «Дельта» в прошлом году.

В Соединенном Королевстве за минувшие сутки зафиксировали 94,4 тыс. новых случаев заболевания, 438 пациентов скончались от последствий коронавируса.

В Великобритании было выявлено свыше 15 млн случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные статбюро. От последствий заболевания умерло 152,5 тыс. человек.

В ходе координационного совета премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По его словам, в первую очередь это касается людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Глава правительства также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.

В России с января 2021 года продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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